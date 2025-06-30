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В Одесі затримали пару російських агентів, яка коригували атаки ворога по регіону

Розвіддані збирала 61-річна лікарка-реабілітолог, вона також залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника Укрзалізниці.

В Одесі затримали пару російських агентів, яка коригували атаки ворога по регіону

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі ще двох агентів воєнної розвідки Росії (ГРУ), йдеться у пресслужбі спецслужби.

Зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України. 

Розвіддані збирала 61-річна лікарка-реабілітолог, вона також залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника Укрзалізниці.

СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора – кадрового співробітника російської розвідки.

“Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря”, ‒ зазначили у СБУ.

Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях.

Лікарка під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.

Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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