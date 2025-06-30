На фронті за добу пройшли 137 боїв, більшість – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 6 пунктів управління, 3 артилерійські системи та ще 2 інших важливих об’єкти противника.

Розпочалася 1223-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 137 боєзіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

За уточненою інформацією, загарбники завдали двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 60 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3474 дрони-камікадзе та здійснили 6015 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Синельниково, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп, Охрімівка Харківської області; Муравка, Новопавлівка – Донецької області; Оріхів, Приморське – Запорізької області; Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єкта противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 352 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога.

Фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак – у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки.

Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

Фото: Генштаб

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.