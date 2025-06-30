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70-річна жінка загинула внаслідок російських обстрілів Запорізької області

Від російських атак постраждали 10 населених пунктів. 

70-річна жінка загинула внаслідок російських обстрілів Запорізької області
Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

70-річна жінка загинула внаслідок російських обстрілів у Степногірську Василівського району Запорізькій області. 

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, тіло постраждалої виявили під завалами дев'ятиповерхівки, в яку влучили росіяни під час масованого обстрілу селища.                    

Загалом упродовж доби окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних обстрілів по Степногірську, Приморському, Оріхову та Гуляйполю.

221 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

13 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Новоданилівку.

136 артобстрілів завдано по території  Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування житла та автівок.
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