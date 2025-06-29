Усі вони скористалися послугами переправників, яких знайшли через соцмережі.

Сьогодні вранці прикордонний наряд відділу "Лужанка" Мукачівського загону виявив чотирьох жителів Запорізької області та двох - Тернопільщини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Чоловіків затримали за 400 метрів від кордону. Оперативники з’ясували, що всі вони скористалися послугами переправників, яких знайшли через соцмережі.

"Кожен із них мав заплатити ділкам по 120 тисяч гривень. За ці гроші невстановлені особи дистанційно керували діями своїх «клієнтів», надаючи їм інформацію про те, де можна поза пунктами пропуску перетнути кордон. Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

Коло інших причетних до оборудки осіб встановлюється.