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Росіяни вдарили дронами по Лебедину на Сумщині, пошкоджені адмінбудівлі

На місці триває ліквідація наслідків. 

Росіяни вдарили дронами по Лебедину на Сумщині, пошкоджені адмінбудівлі
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти атакували дронами місто Лебедин Сумської області. Унаслідок атаки пошкоджені будівлі. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Лебедині внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено дві адмінбудівлі та 12 приватних житлових будинків. Постраждалих немає.

Росіяни атакували місто трьома безпілотниками. Один із них не здетонував. На місці триває ліквідація наслідків. Людям надається необхідна допомога.
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