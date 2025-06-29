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Унаслідок атаки ворожого дрона на Дніпропетровщині загинув чоловік

Ворог вдарив по цивільній автівці FPV-дроном.

Унаслідок атаки ворожого дрона на Дніпропетровщині загинув чоловік
Пошкоджене обстрілами авто у Нікополі
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російська армія атакувала fpv-дроном цивільне авто у Маломихайлівській громаді Синельниківського районі Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічна звістка з Маломихайлівської громади, що на Синельниківщині. По ній ворог вдарив fpv-дроном. Поцілив просто по авто, в якому знаходився 72-річний чоловік. На жаль, він загинув", — ідеться у повідомленні Лисака.

Також уночі росіяни вдарили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Минулося без постраждалих.  
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