Головне за ніч та ранок неділі, 29 червня: масована повітряна атака, 170 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 170 бойових зіткнень, бої на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 29 червня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну. Зокрема увечері ППО працювала в столиці та на Київщині, відбиваючи наліт ворожих БпЛА.

Уночі 29 червня росіяни атакували Львів та область дронами і ракетами. Били по критичній інфраструктурі.

Унаслідок масованої атаки РФ на Івано-Франківщині пошкоджена будівля церкви, є постраждала.

На Черкащині унаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей, серед них — дитина.

На Хмельниччині через російський обстріл пошкоджені лінії електропередач.

Ушкодження і руйнування є й в інших областях.

Під час відбиття ворожої атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко.

Захисник збив сім повітряних цілей, але під час останнього відпрацювання його літак почав втрачати висоту.

Подробиці - в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 22 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1120 військових, 6 танків та понад 20 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 018 940 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили ППО знищили 475 із 537 ворожих повітряних цілей.

РФ запустила по Україні 477 "шахедів", 4 "кинджали", 41 ракету Х-101 і 5 "Калібрів".

Докладніше – в новині.

На нічні обстріли Росії відреагував Президент Володимир Зеленський. "Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру", - написав глава держави у соцмережах.

"Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські «шахеди», та 60 ракет різних типів. Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", ідеться у повідомленні.

Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів, наголосив Зеленський. Лише за цей тиждень РФ спрямувала по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів.

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