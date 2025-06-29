Комбінована атака РФ по Львівщині: під обстрілами опинилася критична інфраструктура

Уночі 29 червня росіяни атакували Львів та область дронами і ракетами. Били по критичній інфраструктурі.
Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Сьогодні вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні", — ідеться у повідомленні.
Основною цілюю ворога була критична інфраструктураЛьвівщини. На місці працюють всі профільні служби
Козицький пообіцяв надати деталі згодом.
- Сьогодні уночі російські окупанти здійснила по Україні комбіновану атаку. Під обстрілами РФ опинилися Київ та область, Черкаси, Миколаївщина, Івано-Франківщина.