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Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів.

Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області
Фото: Генштаб

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області. 

В рамках зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного  управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора.

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Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф), що у Брянській області РФ. 

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкта. 

Результати уточнюються.
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