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Telegraph: Путін має намір скоротити військові витрати з наступного року на тлі загрози рецесії для економіки

Російський міністр економічного розвитку минулого тижня оголосив, що Росія знаходиться «на межі рецесії».

Telegraph: Путін має намір скоротити військові витрати з наступного року на тлі загрози рецесії для економіки
Фото: EPA/UPG

Очільник Кремля Владімір Путін оголосив про плани скоротити військові витрати після того, як кремлівські чиновники попередили, що Росія знаходиться «на межі рецесії», пише The Telegraph. 

Путін на економічному саміті п'яти пострадянських держав у Мінську в п'ятницю заявив, що скоротить витрати на оборону «наступного року та через рік, протягом наступного трирічного періоду».

Ці коментарі прозвучали після того, як Максим Решетніков, міністр економічного розвитку Росії, минулого тижня оголосив, що країна знаходиться «на межі рецесії».

Ельвіра Набіулліна, голова Центробанку Росії, також попередила, що економічне зростання країни у воєнний час – що було зумовлено величезними державними витратами на оборонний сектор – зупиняється.

«Ми зростали протягом двох років досить високими темпами, тому що були активовані вільні ресурси», – сказала вона. «Нам потрібно розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані».

Видання зазначає, що економіка Росії зросла на 4,3 відсотка у 2024 році, проте, намагаючись стримати шалену інфляцію, процентні ставки з жовтня утримувалися на вражаючому рівні 21 відсотка, перш ніж їх незначно знизили до 20 відсотків цього місяця.

Інфляція значною мірою була зумовлена санкціями, які спричинили підвищення вартості імпорту. Зростання заробітної плати також злетіло до 16-річного максимуму через дефіцит робочої сили, спричинений переливом працівників в оборонний сектор та армію.

Московська Вища школа економіки підрахувала, що на кінець 2024 року дефіцит працівників становив 2,6 мільйона.

Кремль також запропонував солдатам високу заробітну плату та щедрі бонуси за вступ на службу, намагаючись поповнити ряди на передовій.

Хоча військово-промисловий комплекс отримав вигоду від збільшення державних витрат, приватний сектор постраждав від зниження попиту, зростання витрат та великої заборгованості через завищені процентні ставки.

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Російські банківські чиновники приватно попереджали про ризик кризи протягом наступного року через зростання кількості підприємств, які не можуть здійснювати виплати за кредитами.

Майбутні витрати можуть включати реінтеграцію тих, хто повернувся з війни. З майже 140 000 російських солдатів, які повернулися до цивільного життя, половина, як повідомляється, залишаються безробітними.
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