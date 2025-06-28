Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 2 людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Нікопольщину ворог знову атакував безпілотниками та артилерією. Гатив по самому Нікополю, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
Пошкоджені інфраструктура та 2 приватні будинки. Сталася пожежа сухої трави.
По Синельниківщині російська армія поцілила FPV-дроном і КАБами. Потерпали Межівська та Великомихайлівська громади.
Постраждали двоє людей. Жінка 68 років госпіталізована в стані середньої тяжкості. 69-річна потерпіла лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися 2 оселі. Потрощене авто.
За уточненою інформацією, вночі агресор влучив БпЛА по Межівській громаді. Рано вранці – скинув боєприпас з безпілотника на Маломихайлівську. Побиті 3 приватні будинки.