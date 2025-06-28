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Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 2 людей отримали поранення

Ворог бив безпілотниками, артилерією та КАБами.

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 2 людей отримали поранення
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 2 людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

Нікопольщину ворог знову атакував безпілотниками та артилерією. Гатив по самому Нікополю, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені інфраструктура та 2 приватні будинки. Сталася пожежа сухої трави.

По Синельниківщині російська армія поцілила FPV-дроном і КАБами. Потерпали Межівська та Великомихайлівська громади.

Постраждали двоє людей. Жінка 68 років госпіталізована в стані середньої тяжкості. 69-річна потерпіла лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися 2 оселі. Потрощене авто.

За уточненою інформацією, вночі агресор влучив БпЛА по Межівській громаді. Рано вранці – скинув боєприпас з безпілотника на Маломихайлівську. Побиті 3 приватні будинки.
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