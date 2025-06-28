Упродовж червня у воді загинули майже 100 людей, з них 8 – це діти

Від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.

Упродовж червня в Україні у водоймах загинули 98 людей, з них 8 – це діти.

Про це інформують у ДСНС.

Лише упродовж останнього тижня вода забрала життя 9 людей, з них 2 дитини. Зокрема, нещодавно у Харківській області водолази дістали тіло 13-річного хлопчика, який зник під час купання у річці.

Загалом від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.

Рятувальники попереджають, зщо у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність і закликають не нехтувати правилами безпеки, а якщо стали свідком того, як тоне людина, варто одразу телефонувати за номером 101.