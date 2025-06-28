Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
ГоловнаСуспільствоЖиття

Упродовж червня у воді загинули майже 100 людей, з них 8 – це діти

Від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей. 

Упродовж червня у воді загинули майже 100 людей, з них 8 – це діти
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Упродовж червня в Україні у водоймах загинули 98 людей, з них 8 – це діти.

Про це інформують у ДСНС. 

Лише упродовж останнього тижня вода забрала життя 9 людей, з них 2 дитини. Зокрема, нещодавно у Харківській області водолази дістали тіло 13-річного хлопчика, який зник під час купання у річці. 

Загалом від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей. 

Рятувальники попереджають, зщо у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність і закликають не нехтувати правилами безпеки, а якщо стали свідком того, як тоне людина, варто одразу телефонувати за номером 101.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies