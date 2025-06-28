У Повітряних силах прокоментували імовірний російський удар КАБом по Дніпру (доповнено)

У Повітряних силах прокоментували імовірний удар керованою авіабомбою по Дніпру сьогодні, 28 червня.

Як йдеться у повідомленні ПСУ в телеграмі, близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксували повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Пізніше начальник ОВА Сергій Лисак повідомив, що вибух, який чули в передмісті Дніпра, – це робота ППО.

"Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети "Гром-1", – написав він.

За даними Повітряних сил, ціль пролетіла понад 100 км, її збила протиповітряна оборона за межами Дніпра. Тип повітряної цілі встановлять після вивчення уламків на місці падіння.

Раніше у мережі поширили інформацію про те, що у Дніпрі було чутно вибух і начебто до міста долетіла керована авіабомба чи авіаційна ракета.