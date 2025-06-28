У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили та поранили чотирьох мирних мешканців Донеччини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 3291 людина, поранено — 7392.

Росіяни вбили та поранили чотирьох мирних мешканців Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За минулу добу росіяни вбили двох цивільних і ще двох поранили у Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Іванопіллі. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині, без урахування Маріуполя та Волновахи, загинула 3291 людина, поранено — 7392.

Фото: Вадим Філашкін

У Покровську поранено людину, у Родинському і Гришиному пошкоджено по будинку.

У Лимані пошкоджено будинок, господарчу споруду і гараж. У Святогірську пошкоджено будинок. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. В Іллінівці пошкоджено будинок і авто; у Степанівці пошкоджено 4 будинки і 2 причепи. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків; в Іванопіллі 1 людина загинула і 1 поранена.

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies