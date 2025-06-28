Росіяни вбили та поранили чотирьох мирних мешканців Донеччини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинула 3291 людина, поранено — 7392.

За минулу добу росіяни вбили двох цивільних і ще двох поранили у Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Іванопіллі. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині, без урахування Маріуполя та Волновахи, загинула 3291 людина, поранено — 7392.

Фото: Вадим Філашкін

У Покровську поранено людину, у Родинському і Гришиному пошкоджено по будинку.

У Лимані пошкоджено будинок, господарчу споруду і гараж. У Святогірську пошкоджено будинок. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. В Іллінівці пошкоджено будинок і авто; у Степанівці пошкоджено 4 будинки і 2 причепи. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків; в Іванопіллі 1 людина загинула і 1 поранена.

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини.