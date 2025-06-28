AIM-132 за російські гроші

Запрацював один із механізмів посилення нашого ППО — Велика Британія використала російські заморожені активи , 70 млн фунтів, для виробництва 350 ракет для України.

Фото: military-history.fandom.com Тайфун Королівських ВПС виконує запуск ракети ASRAAM

Йдеться про адаптацію для стрільби з землі ракет AIM-132 ASRAAM системи “повітря-повітря”, які Royal Air Force використовує з винищувачами “Харрієр”, “Торнадо” та “Тайфун”.

Україна вже використовує такі ракети, їх уже відстріляли понад 400, досягнувши ефективності 70%. Якщо зважити на те, що були відмови, несходи та прориви ППО швидкісними крилатими ракетами, які модифіковані, щоб викидати хибні цілі — показник досить хороший.

Що це за ракета?

Це класичний засіб доставки ближнього бою — інфрачервона головка самонаведення, захоплення цілі після пуску, висока швидкість та маневреність.

Нехай вона не може з землі летіти на повні 25 км бойового радіусу, проте все ще може захоплювати літальні апарати без зовнішньої цілевказівки.

Що це означає? Пуски у бік “Шахедів” або крилатих ракет, можливість прикрити батареї ППО середнього або великого радіусу, захист важливих об'єктів, коли основний вогневий вплив йде зенітним вогнем і ПЗРК, але в запасі завжди є потужна і точна високоенергетична 88-кілограмова ракета.

“Ворон” проти “Шахедів”.

Дешево і ефективно — пілони зі списаних літаків; ракети з терміном зберігання, що збігає, адже перші виробляли ще в 1998 році; вартість — 150-200 тисяч фунтів при замовленні і буквально копійки за станом на сьогодні; шасі HMT 600 Supercat, який за залишковою вартістю коштує трохи більше мільйона фунтів.

Все це називається Raven — паліативна система ППО. Вісім таких уже передали в Україну, ще п’ять передадуть найближчим часом.

За допомогою оптичної станції з нічним каналом направляючу виводять у точку, де теплові сигнатури “Шахеда” або ракети потрапляють через систему “дзеркал” на головку самонаведення.

Все, можна ініціювати м'який пуск. Дистанційний підривник фарширує ціль осколками, процесор ракети має навіть вибір зони ураження в літаку — баки, кабіна, двигуни.

Гнучкість vs класика

Жодних радарів, жодних пунктів бойового керування, жодних машин зв'язку біля батареї.

Плюс ціна, бо умовний Sky Sabre (британський ЗРК, оснащений ракетами малої та середньої дальності) — це 250 мільйонів за смугу в 70 км. І така смуга буде вельми умовно прикрита залпом комплексу, бо баражуючі боєприпаси можуть притискатися до землі.

За ці гроші можна забезпечити багато тактичного ППО, яке буде децентралізоване, не видавати себе випромінюванням РЛС і гнучким як у бік фронтового, так і в якості перехоплення спаму боєприпасів, що баражують.

Якщо вже росіяни зробили ставку на хвилі “Шахедів”, то вибір досить зрозумілий — мобільність та ціна.

Фото: MBDA Авіаційна ракета ASRAAM під крилом винищувача Typhoon

Гарна новина. Противник виробляє приблизно 180 “Шахедів” і хибних цілей-приманок на добу, тому ми повинні мати доступ одразу до багатьох рішень у ППО.

До малої зенітної артилерії, яка буде модернізована балістичним обчислювачем, супроводом цілі та нічним каналом.

До таких ракет — вони є на зберіганні, наприклад, у Австралії і хоч їхні запаси їх у світі невеликі, але вони є. Хоча подібних паліативів з інфрачервоним наведенням на Заході — десятки тисяч.

До спеціальних “зенітних дронів”. Впевнений, що “коаліція дронів” даватиме не тільки вал FPV, а й спеціальні бпла (для підриву укріплень або перехоплення далеких дронів).

Не буде якоїсь єдиної готової схеми, яка убезпечить нас від прильоту боєприпасів, що барражують, з висот вище 2-4 тисяч метрів.

Росія — щедра душа

Зв'язуючи машини з оптичними каналами, малу зенітну артилерію та мобільні групи, наприклад з невеликими радарами на щоглах або “Гепардами”, які мають свою РЛС, можна створювати більш ефективне “ядро” для полювання за “Шахедами”.

Тим більше, MBDA може виробляти нові партії AIM-132 ASRAAM, прямо зараз виконується контракт на системи ближнього бою до F-35.

Це Block 6 — глибока модернізація, а також сигнал, що запаси ракет, вироблених раніше, розстріляють у нуль Сили оборони України. Це вигідніше, ніж утилізація.

Тож непогано, що Москва почала оплачувати агресію проти нас своїми власними грошима. Той, хто планував весь цей “Стрибок мангуста”, може записати собі це в досягнення. У 2023 році росіяни захлиналися, що британські “Ворони” проживуть під ланцетами лічені дні. В 2025 ми отримуємо сотні ракет до них за кошти Кремля.