Генштаб: на Покровському напрямку з початку доби відбулось понад 50 боєзіткнень

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулось 17 боєзіткнень.

Станом на 22:00 27 червня відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та тридцяти трьох авіаційних ударів, застосувавши дванадцять ракет та сорок дев’ять керованих авіаційних бомб.

Зафіксовано 1375 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3875 артилерійських обстрілів.

Сімнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, три з яких досі тривають. Протягом доби ворог здійснив 323 артилерійських обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню; завдав дванадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять дві керовані бомби.

П’ять атак відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався йти вперед на наші оборонні позиції в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямку Новоплатонівки й Петропавлівки. Сили оборони зупинили дві атаки ворога, ще три боєзіткнення не вщухають до цього часу.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку війська загарбника п’ять разів атакували поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка, Попів Яр, Покровськ, Горіхове та Мирноград.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 104 окупантів, 63 з них – безповоротно. Також наші захисники знищили дев’ять автомобілів, сім мотоциклів, чотири безпілотні літальні апарати.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили десять атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара, ще шість боєзіткнень залишаються незавершеними.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони поблизу Кам’янського – успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

Сьогодні слід відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони та 17-ї бригади Національної гвардії України, які стійко стримують атаки ворога.