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Програма “Плюси” в застосунку “Армія+” заощадила захисникам і захисницям понад 200 млн гривень

100 млн гривень були заощаджені за останній місяць.

Програма “Плюси” в застосунку “Армія+” заощадила захисникам і захисницям понад 200 млн гривень
Програма “Плюси” в застосунку “Армія+” заощадила захисникам і захисницям понад 200 млн гривень
Фото: Міноборони

Національна програма підтримки військових “Плюси” в застосунку “Армія+” заощадила захисникам і захисницям вже понад 200 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До “Плюсів” долучилися, зокрема, “Укрзалізниця”, UKRNAFTA, Нова пошта, WOG, ОККО, ROZETKA, Ukrarmor та Multiplex. 

З початку роботи програми військові:

придбали 57 300 квитків на потяги

заправили 36.8 мільйона літрів пального

зробили 261 800 доставок за 1 гривню

9 100 разів скористалися знижкою на спорядження та інші товари

купили 20 400 квитків у кіно.

“Плюси дуже швидко масштабують свою користь для військових. Лише у травні ми перетнули позначку в 100 мільйонів заощаджених гривень та додали ще 100 лише за місяць. Вже незабаром презентуємо нових партнерів програми із класними пропозиціями для наших захисників та захисниць. Продовжуємо робити сервіс теплим та охоплювати різні сфери”, – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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