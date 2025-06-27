Сьогодні ввечері, 27 червня, на Собороній площі в Одесі сталась стрілянина.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

“За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим мешканцем стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого шпиталізували, а інші учасники інциденту з місця події втекли.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників, вирішується питання щодо правової кваліфікації.