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На Собороній площі в Одесі сталась стрілянина

Один чоловік отримав поранення.

На Собороній площі в Одесі сталась стрілянина
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Сьогодні ввечері, 27 червня, на Собороній площі в Одесі сталась стрілянина.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

“За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим мешканцем стався конфлікт із невідомими, в ході якого його було поранено зі зброї”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого шпиталізували, а інші учасники інциденту з місця події втекли.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників, вирішується питання щодо правової кваліфікації.
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