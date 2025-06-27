У Херсоні ворожий дрон атакував цивільного

Російський дрон атакував Дніпровський район Херсона, під удар потрапив 48-річний цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Дніпровському районі Херсона під удар російського безпілотника потрапив 48-річний чоловік. Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні. Він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні.

Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.