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У Херсоні ворожий дрон атакував цивільного

Під ворожий обстріл потрапив 48-річний чоловік.

У Херсоні ворожий дрон атакував цивільного
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Російський дрон атакував Дніпровський район Херсона, під удар потрапив 48-річний цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Дніпровському районі Херсона під удар російського безпілотника потрапив 48-річний чоловік. Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні. Він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні. 

Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.
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