У Херсоні ворожий дрон атакував цивільного

Російський дрон атакував Дніпровський район Херсона, під удар потрапив 48-річний цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У Дніпровському районі Херсона під удар російського безпілотника потрапив 48-річний чоловік. Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні. Він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні.
Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.
- Російська армія атакувала важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області. Є відключення у низці населених пунктів.