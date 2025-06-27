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​Сибіга: лише руйнівні санкції союзників зупинять Росію

«Сьогодні санкційний тиск — це ключовий інструмент, щоб примусити Москву завершити агресію», - вважає міністр.

​Сибіга: лише руйнівні санкції союзників зупинять Росію
глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні санкційний тиск — це ключовий інструмент, щоб примусити Москву завершити агресію, погодитись на безумовне припинення вогню та відновлення справедливого миру. 

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє кореспондент LB.ua.

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«Ми щойно повернулися з важливих самітів. Делегація на честь з президентом України повернулася з саміту НАТО в Гаазі, зі також з Страсбурга, де було підписано угоду щодо створення спеціального трибуналу. І на всіх цих зустрічах йшлося насамперед про те, як припинити вбивства і відновити мир в Україні, як наблизити справедливий мир для України, для світу, як гарантувати довгострокову безпеку на нашому континенті загалом», — заявив Сибіга. 

Міністр закордонних справ зазначив, що Україна наполягає на посиленні тиску на Росію. 

«Москва відкидає всі конструктивні пропозиції, відкидає припинення вогню, відкидає мирні зусилля США. Натомість росіяни лише посилюють терор. Чим довше вони не відчувають тиску у відповідь на свої дії, тим довше вони будуть тягнути час. Сьогодні санкційний тиск — це ключовий інструмент, щоб примусити Москву завершити агресію, погодитись на безумовне припинення вогню та відновлення справедливого миру. Це мають бути руйнівні санкції, саме наголошую, руйнівні санкції, скоординовані між ключовими союзниками і країнами», — закликав глава МЗС. 

У Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО, зі слів Сибіги, було розуміння, що загрози з боку Росії зростають. 

«Дійсно, ми всі перебуваємо у вирішальному моменті сучасної історії. Я дякую за останні санкційні рішення Канаді, Великій Британії, зокрема у боротьбі з тіньовим флотом. Австралії та Новій Зеландії. Цінуємо зусилля Японії, коаліції нордичних країн та всіх наших союзників», — додав міністр.
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