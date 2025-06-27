Зеленський надав чинності санкціям проти постачальників деталей до "шахедів"

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб Росії і однієї китайської компанії. Відповідний указ з'явився на його сайті 27 червня.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що вони стосуються постачальників деталей до ударних безпілотників "шахед" і станків для виробництва чипів. Дронами "шахед" ворог атакує українців щодня.

"Обмеження стосуються 87 суб'єктів, серед яких 52 – громадяни росії та 35 компаній (34 з рф і 1 з Китаю). Санкції торкнулися підприємств і осіб, які співпрацюють із російською Єлабугою, постачаючи компоненти, обладнання та матеріали для виробництва дронів-камікадзе, а також обладнання для російського ВПК", – пояснив голова ОП.

Зокрема, під обмежувальні заходи потрапило АТ "Інститут нових вуглецевих матеріалів та технологій" ("Институт новых углеродных материалов и технологий"), АТ "Русавтотранс" і АТ "Супутникова система «Гонець». Також під санкції потрапили АТ "Трієма", "Уніхімтек", "Фінвал Енерго", ТОВ "Виробничо-комерційна фірма «Альфа – Сталь»", "ГК «Автоматизація виробництва Групп – Сучасні машинобудівні технології»", "Реальна робототехніка" і ще 25 юридичних осіб.

Серед фізичних осіб санкції отримали 52 людини з російським громадянством.

Обмежувальні заходи:

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними

обмеження торговельних операцій (повне припинення)

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення)

запобігання виведенню капіталів за межі України

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань

припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона)

заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Сьогодні вдень український президент повідомив про рішення синхронізувати українські санкції з санкціями Євросоюзу і країн Group pf 7.