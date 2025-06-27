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До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який палив об’єкти Укрзалізниці на Дніпропетровщині

Російський агент палив автомобілі Сил оборони та енергооб’єкти Укрзалізниці.

До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який палив об’єкти Укрзалізниці на Дніпропетровщині
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав російський агент, який вчиняв диверсії на Дніпропетровщині. На замовлення РФ зловмисник палив автомобілі Сил оборони та енергооб’єкти Укрзалізниці.

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, завдання агресора виконував 32-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

За матеріалами справи, восени 2024 року він підпалив дві релейні шафи на залізниці, а також мультівен, що належав військовим.

Для вчинення злочинів агент виготовляв легкозаймисті суміші, а після підпалу фіксував загоряння на камеру для "звіту" російським спецслужбістам.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він намагався знищити ще одне службове авто ЗСУ в Дніпрі.

На місці події у затриманого вилучено засоби підпалу і телефон, з якого він контактував з російськими "замовниками" диверсій. 

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, агента визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
  • В Україні до 15 років тюрми засудили агентку ФСБ, яка шпигувала за українськими бойовими літаками на Дніпропетровщині.
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