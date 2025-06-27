Сили оборони: застосування дронів на оптоволокні несе загрозу на 50 км вглиб лінії фронту

Дрони на оптоволокні несуть однакову загрозу як українським, так і російським підрозділам вглиб лінії фронту на 50 км.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За словами Трегубова, застосування дронів на оптоволокні несе однакові загрозі як українським, так і російським підрозділам вглиб лінії фронту на 50 км. Тому зараз необхідно вигадувати нові методи протидії таким дронам.

"Треба придумувати нові логістичні шляхи, треба придумувати засоби протидії дронам. Наприклад, застосовувати ті ж самі антидронові сітки вздовж усіх шляхів, які є ключовими, треба продумувати, як робити пересування менш помітними або більш швидкими, або як забезпечити збиття тих самих дронів під час пересування", — каже військовий.

Також речник розповів про ситуацію на Сумщині, де тривають інтенсивні бойові дії і наголосив, що говорити про повну зупинку наступу ворога зарано.

"Дуже інтенсивні бойові дії досі тривають, вони інтенсивніші, ніж були місяць тому. Це і є, власне, російська «літня кампанія», тому поки вона не припинилася остаточно, поки ми не знищили достатню кількість росіян і не зафіксували зниження загальної інтенсивності, говорити про це (про повне зупинння російського наступу – ред.) трохи зарано", — каже Трегубов.

Речник додає, щоукраїнська авіація щодня завдає ефективні удари по командних центрах росіян у Донецькій області, що призводить до затримки інтенсивних дій з боку росіян.

"Кожен такий удар — це певним чином затримка у російських спробах наступу. Кожен такий удар - це певним чином затримка у російських спробах інтенсифікації бойових дій на тих чи інших напрямках, бо просто вони втрачають керованість так чи інакше", — пояснив речник.

Найбільш підготовлені російські війська зосереджені наразі на Покровському напрямку, де намагаються виконати 2 завдання: вийти на адмінкордон з Дніпропетровською областю та пройти далі за трасою Покровськ - Константинівка, розповів Трегубов.

На цьому напрямку українські підрозділи перебувають в активній обороні і питання про можливе оточення міста навіть не стоїть.