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Сирський: Покровський напрямок залишається найважчим, ворог створював тут угруповання в 111 000

Головком провів день на цьому напрямку і поспілкувався з захисниками у близькості до лінії боїв. 

Сирський: Покровський напрямок залишається найважчим, ворог створював тут угруповання в 111 000
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Олександр Сирський провів день у робочій поїзді на Покровський напрямок, ситуація на якому залишається найважчою за всі 1200 км фронту. Щоденно на цьому напрямку відбувається не менше 50 зіткнень, а ворог створював найчисленніше угруповання – 111 000, розповів головком. 

Росіяни продовжують спроби пробитися до адмінмежі Донецької області. На думку Сирського, в основному – з демонстраційною метою, а не задля оперативних результатів. 

"Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", – прокоментував голонокомандувач. 

  • Покровський напрямок є одним з основних у наступі ворога протягом більш ніж року. Росіяни намагаються повністю захопити Донецьку область. 
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