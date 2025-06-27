Сирський: Покровський напрямок залишається найважчим, ворог створював тут угруповання в 111 000

Головком провів день на цьому напрямку і поспілкувався з захисниками у близькості до лінії боїв.

Головнокомандувач Олександр Сирський провів день у робочій поїзді на Покровський напрямок, ситуація на якому залишається найважчою за всі 1200 км фронту. Щоденно на цьому напрямку відбувається не менше 50 зіткнень, а ворог створював найчисленніше угруповання – 111 000, розповів головком.

Росіяни продовжують спроби пробитися до адмінмежі Донецької області. На думку Сирського, в основному – з демонстраційною метою, а не задля оперативних результатів.

"Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", – прокоментував голонокомандувач.