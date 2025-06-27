Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: цього року фронт отримає понад 4 мільйони дронів

Україна нарощує власні промислові спроможності виробництва дронів.

Умєров: цього року фронт отримає понад 4 мільйони дронів
Фото: Міноборони

Сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік. І цього року у нас буде поставлено на фронт понад 4 мільйони дронів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua. 

За його словами, станом на сьогодні фронт вже отримав до 1,5 млн дронів — це всі закупівлі, і АОЗ, і ДССЗЗІ, і безпосередньо бригад. 

Умєров розповів, що “минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Ми з Кабінетом міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму”. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Водночас, сказав Умєров, “зараз з нашим департаментом фінансів аналізуємо і бачимо, що не всі бригади ці кошти витрачають. Хтось потім з комбригів каже: «Пане міністре, у мене нема кому закупати», у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє. Тому зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence — він буде працювати просто. Бригади бачать «маркетплейс» дронів — кожна бригада замовляє те, що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно”. 

За словами міністра, це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies