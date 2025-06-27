Умєров: цього року фронт отримає понад 4 мільйони дронів

Сьогодні українські виробники досягли рівня, що дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік. І цього року у нас буде поставлено на фронт понад 4 мільйони дронів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, станом на сьогодні фронт вже отримав до 1,5 млн дронів — це всі закупівлі, і АОЗ, і ДССЗЗІ, і безпосередньо бригад.

Умєров розповів, що “минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Ми з Кабінетом міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму”.

Водночас, сказав Умєров, “зараз з нашим департаментом фінансів аналізуємо і бачимо, що не всі бригади ці кошти витрачають. Хтось потім з комбригів каже: «Пане міністре, у мене нема кому закупати», у когось закупівельники бояться витрачати, хтось не вміє. Тому зараз АОЗ запроваджує DOT Chain Defence — він буде працювати просто. Бригади бачать «маркетплейс» дронів — кожна бригада замовляє те, що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно”.

За словами міністра, це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє.