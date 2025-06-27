Компенсації до 120 тис. грн: як отримати гроші за створення доступного робочого місця

В Україні діє програма, що змінює підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Роботодавці отримують компенсації за створення доступних робочих місць, а люди з інвалідністю — реальну можливість працювати у зручних умовах. Уже понад 3000 успішних історій підтверджують ефективність цієї ініціативи.

За результатами дослідження 2025 року від «Ліги Сильних», лише 20% українців з інвалідністю офіційно працевлаштовані. Програма підтримки від Міністерства економіки покликана змінити цю ситуацію — вона стимулює бізнес створювати безбар'єрні робочі місця, компенсуючи підприємцям витрати на їх облаштування.

У чому суть програми?

Отже, роботодавці та ФОПи можуть повернути до 120 тисяч гривень за обладнання робочого місця для працівника з інвалідністю. Покриваються витрати на техніку з розширеним функціоналом, адаптивне програмне забезпечення, офісні меблі, поручні, підіймачі, спецтранспорт, послуги перекладача. Точна сума відшкодування залежить від групи інвалідності працівника. Подати заявку можна онлайн на платформі «Дія» або офлайн — у Центрі зайнятості.

Як оформити звернення?

Подаєте заявку на компенсацію онлайн? Ось як це працює:

Заходите в «Дію» — реєструєтесь або авторизуєтесь

Заповнюєте заяву: пишете про працівника з інвалідністю та про те, що облаштували для нього робоче місце.

Завантажуєте документи: підтвердження інвалідності, працевлаштування, витрат.

Підписуєте заяву онлайн.

І чекаєте, поки вам надійде відповідь у кабінет і на пошту.

А можна й офлайн:

Йдете в Центр зайнятості за місцем провадження професійної діяльності.

Пишете заяву на компенсацію.

Додаєте необхідні документи.

Якщо все гаразд — кошти надійдуть упродовж п'яти днів після погодження заяви.

Хто взагалі може податися?

Роботодавці, які офіційно взяли на роботу людину з інвалідністю та облаштували для неї робоче місце, можуть подати заяву на отримання компенсації впродовж 180 днів з моменту працевлаштування людини. Або українці з інвалідністю, які офіційно працюють на себе.

Тож саме ви відповідаєте за працевлаштування, придбання устаткування, оформлення звернення та очікування на відшкодування.

Що викликає найбільше труднощів?

Багатьох лякає уявна складність створення інклюзивного робочого простору. Але в реальності — рішення часто прості: тихе місце, ергономічний стілець, гарні навушники чи просто зрозуміла комунікація. Важливо говорити з працівником напряму та зважати на його індивідуальні потреби.

Як створити безбар’єрну культуру у вашому колективі? Як не помилитися з вибором необхідного обладнання для працівників з різними порушеннями і де знайти на це фінансування — повну інформацію шукайте тут.

Інформаційна кампанія щодо державної програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю реалізується Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в рамках проєкту «Протимінна діяльність в Україні» на запит Міністерства економіки України за участі Державної служби зайнятості та за фінансової підтримки Уряду Республіки Корея.

Діана Федотова