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Умєров відзначає високу ефективність контрактників віком 18-24, яка підтверджена на полі бою

Водночас міністр вкотре підкреслив, що питання зниження мобілізаційного віку не розглядається.

Умєров відзначає високу ефективність контрактників віком 18-24, яка підтверджена на полі бою
Фото: poltava.to

Міністр оборони України Рустем Умєров відзначає високу ефективність контрактників віком 18-24, яка підтверджена на полі бою.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує, — сказав Умєров. — Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту». 

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За його словами, приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані зворотні звіти з фронту, які підтвердили: попри скепсис, підрозділи з контрактниками 18-24 показують ефективні результати. Це стало важливим моральним поштовхом для усієї системи, зазначив він.

Умєров також сказав, що програма 18-24 постійно аналізується за трьома критеріями: фінансові умови, кількісний склад, якість підготовки.

За словами міністра, Міноборони готове пропонувати ще більше стимулів для молодих людей, які приймають рішення укласти контракт. Робота йде постійно – через аналіз даних, опитування, фокус-групи.

Також Умєров вкотре підкреслив, що питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. 

Контракт 18-24 – це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується, наголосив міністр оборони.
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