Уночі росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами

Уночі 27 червня росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
В області працювали сили ППО. Адміністрація повідомила про збиті ворожі цілі.
Поранена одна людина – постраждав чоловік у Фастівському районі.
Загалом наслідки ворожої атаки фіксують у трьох районах області. Так, у Бориспільському та Фастівському пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському постраждало приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.
Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки.
- Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що близько першої години ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.