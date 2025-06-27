Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами

Відомо про одного пораненого.

Уночі росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами
Робота мобільної бригади ППО, фото ілюстративне
Фото: Сумська ОВА

Уночі 27 червня росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

В області працювали сили ППО. Адміністрація повідомила про збиті ворожі цілі. 

Поранена одна людина – постраждав чоловік у Фастівському районі.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксують у трьох районах області. Так, у Бориспільському та Фастівському пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському постраждало приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів. 

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає. 

Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки.

  • Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що близько першої години ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies