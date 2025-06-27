Уночі росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами

Уночі 27 червня росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

В області працювали сили ППО. Адміністрація повідомила про збиті ворожі цілі.

Поранена одна людина – постраждав чоловік у Фастівському районі.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксують у трьох районах області. Так, у Бориспільському та Фастівському пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському постраждало приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Оперативні служби продовжують роботи над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожої атаки.