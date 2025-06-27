Обстріли Харківщини: одна людина загинула, четверо — поранені

Протягом минулої доби російські війська обстріляли два населені пункти Харківської області. Є загиблий і поранені.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ударів загинув чоловік у селі Вільхуватка. Поранення отримали ще четверо осіб: житель села Вовчанські Хутори Вовчанської громади та троє чоловіків у селі Підлиман Борівської громади.
За словами Синєгубова, російські війська застосували проти Харківщини широкий арсенал озброєння:
- 47 некерованих авіаційних ракет;
- 13 керованих авіабомб (КАБ);
- 1 ударний БпЛА типу «Шахед».
Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, приватний будинок у селі Осиново Куп’янського району, сільськогосподарське підприємство та базу відпочинку у селі Підлиман Ізюмського району.
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