Обстріли Харківщини: одна людина загинула, четверо — поранені

пошкодження на Харківщині після російцських обстрілів

Протягом минулої доби російські війська обстріляли два населені пункти Харківської області. Є загиблий і поранені.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів загинув чоловік у селі Вільхуватка. Поранення отримали ще четверо осіб: житель села Вовчанські Хутори Вовчанської громади та троє чоловіків у селі Підлиман Борівської громади.

За словами Синєгубова, російські війська застосували проти Харківщини широкий арсенал озброєння:

47 некерованих авіаційних ракет;

13 керованих авіабомб (КАБ);

1 ударний БпЛА типу «Шахед».

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, приватний будинок у селі Осиново Куп’янського району, сільськогосподарське підприємство та базу відпочинку у селі Підлиман Ізюмського району.