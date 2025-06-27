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Поліцейські евакуювали пораненого цивільного на Харківщині

Чоловік отримав поранення внаслідок удару росйського дрона.

Поліцейські евакуювали пораненого цивільного на Харківщині
Поліцейські евакуювали пораненого цивільного на Харківщині
Фото: Поліція Харківської області

У Вовчанському районі Харківської області поліцейські евакуювали пораненого мирного мешканця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Внаслідок скидання росіянами FPV–дрону постраждав місцевий мешканець, що перебував в момент влучання безпілотника на власному подвір’ї”, - йдеться у повідомленні.

70-річного пораненого евакуював поліцейський офіцер громади, після чого передав його бригаді швидкої допомоги.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
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