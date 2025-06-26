Бельгія та Нідерланди передали Україні два кораблі-шукачі мін

Нідерланди та Бельгія посилили ВМС України двома кораблями.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
“Нідерланди та Бельгія перекидають до України два мінні мисливці”, - написав міністр.
Він наголосив, що передача кораблів - життєво важливий внесок у безпеку Чорного моря, а також ключ до захисту торговельних шляхів і світового постачання продовольства.
“Українські екіпажі та техніки пройшли навчання у рекордні терміни. Це справді вражаюче досягнення”, - підсумував Брекельманс.