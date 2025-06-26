"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСуспільствоВійна

Бельгія та Нідерланди передали Україні два кораблі-шукачі мін

Вони мають посилити безпеку судоходства у Чорному морі.

Бельгія та Нідерланди передали Україні два кораблі-шукачі мін
Бельгія та Нідерланди передали Україні два кораблі-шукачі мін
Фото: Рубен Брекельманс

Нідерланди та Бельгія посилили ВМС України двома кораблями.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

“Нідерланди та Бельгія перекидають до України два мінні мисливці”, - написав міністр.

Він наголосив, що передача кораблів - життєво важливий внесок у безпеку Чорного моря, а також ключ до захисту торговельних шляхів і світового постачання продовольства.

Support LB.ua

“Українські екіпажі та техніки пройшли навчання у рекордні терміни. Це справді вражаюче досягнення”, - підсумував Брекельманс.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies