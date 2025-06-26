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Reuters: у Трампа рекомендують не фінансувати програми, що розслідують воєнні злочини, зокрема, в Україні

Під загрозою і грант Держдепу для українського Офісу генпрокурора.

Reuters: у Трампа рекомендують не фінансувати програми, що розслідують воєнні злочини, зокрема, в Україні
Білий дім
Фото: Britannica

Адміністрація Білого дому рекомендувала припинити фінансування США майже двох десятків міжнародних програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів та притягненням винних до відповідальності, зокрема в Україні, М’янмі та Сирії, передає Reuters із посиланням на джерела та внутрішні документи уряду США.

Рекомендацію надало Управління з питань бюджету та управління (OMB). Вона не є остаточним рішенням і дозволяє Державному департаменту оскаржити її. Проте серед програм, які планують згорнути, є проєкти, що безпосередньо допомагають документувати злочини Росії в Україні.

Йдеться, зокрема, про:

  • Global Rights Compliance — організацію, яка допомагає збирати докази воєнних злочинів, сексуального насильства та тортур в Україні;
  • Legal Action Network — групу юридичної допомоги, що підтримує місцеві ініціативи з притягнення росіян до відповідальності.

Під загрозою і грант Держдепу в розмірі $18 млн для Офісу Генерального прокурора України, що реалізується спільно з Міжнародною ініціативою кримінального правосуддя Джорджтаунського університету.

У внутрішньому листі Державного департаменту йдеться, що бюро, які хочуть зберегти ці програми, мають подати обґрунтування до 11 липня. Джерела Reuters зазначають, що вже зараз заморожування американської допомоги ускладнює зусилля щодо документування злочинів у війні проти України.

Попри те, що програми не мають прямого впливу на ведення бойових дій, їхня роль у фіксації звірств Росії в найбільшому конфлікті в Європі з часів Другої світової залишається ключовою, підкреслюють правозахисники.
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