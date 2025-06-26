Трамп і Нетаньягу хочуть завершити війну в Газі за два тижні

США зі свого боку визнають частковий суверенітет Ізраїлю в Юдеї та Самарії.

Одразу після удару США по ядерних об’єктах Ірану відбулася розмова за участю президента Дональда Трампа, прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, держсекретаря США Марко Рубіо та міністра зі стратегічних питань Рона Дермера, пишуть «Деталі» з посиланням на Israel Hayom.

Сторони погодили основні принципи плану припинення війни в смузі Гази.

Згідно з джерелами видання, посадовці домовилися, що бойові дії в Газі можуть бути завершені протягом двох тижнів. Керування смугою перейде до збройних сил чотирьох арабських країн, зокрема, Єгипту та ОАЕ, які замінять ХАМАС. Звільнення заручників і депортація керівництва угруповання також входять до умов припинення вогню.

Крім того, план передбачає добровільну еміграцію частини мешканців Гази за ініціативою Трампа — кілька країн погодилися прийняти охочих виїхати. Також анонсували розширення Авраамських угод: до них можуть приєднатися Сирія, Саудівська Аравія та інші мусульманські держави.

У відповідь Ізраїль має заявити про готовність до врегулювання конфлікту з палестинцями на основі принципу «двох держав». Водночас реалізація цього підходу буде залежати від проведення реформ у Палестинській національній адміністрації. США зі свого боку визнають частковий суверенітет Ізраїлю в Юдеї та Самарії.

Israel Hayom також зазначає, що Трамп чинить тиск на Нетаньягу із вимогою згорнути кампанію в Газі. Побоювання зірвати спільний план стали причиною жорсткої реакції президента США на спроби Ізраїлю відповісти на порушення перемир’я з боку Ірану.