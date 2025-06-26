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ЗМІ: Ердоган отримав обіцянку Трампа приїхати на переговори України і Росії, якщо там буде Путін

Reuters написало, що турецький лідер сказав про це після повернення з саміту НАТО, де бачився з Трампом. 

ЗМІ: Ердоган отримав обіцянку Трампа приїхати на переговори України і Росії, якщо там буде Путін
Виступ президента Ердогана під час відеозвернення до учасників 4-го саміту Кримської платформи.
Фото: aa.com.tr

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що його американський колега Дональд Трамп готовий приєднатися до мирних переговорів України і Росії в Туреччині, якщо туди приїде Путін. Відповідну заяву він зробив на пресконференції, наводить Радіо Свобода дані Reuters. 

Після повернення з саміту НАТО в Гаазі, де Ердоган уперше зустрівся з Трампом за цю його каденцію, турецький лідер сказав, що повідомив йому про намір зібрати президентів Росії і України. Він додав, що, "якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога швидше".

"Він (Трамп. – Ред.) сказав, що «якщо російський президент Владімір Путін приїде до Стамбула чи Анкари для рішення, тоді я також приїду»", – навели слова Ердогана в агентстві.

В англомовній версії викладу пресконференції Ердогана на сайті його офісу немає такої цитати і згадок про обіцянку Трампа бути на перемовинах.

  • Варто зазначити, що перед початком першого раунду перемовин України і Росії в Стамбулі американський президент не виключав свого візиту. Але зрештою він не приїхав, хоча й припускав, що саме з його відсутністю пов'язано те, що на перемовини не прибув президент Росії.
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