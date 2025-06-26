ЗМІ: Ердоган отримав обіцянку Трампа приїхати на переговори України і Росії, якщо там буде Путін

Reuters написало, що турецький лідер сказав про це після повернення з саміту НАТО, де бачився з Трампом.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що його американський колега Дональд Трамп готовий приєднатися до мирних переговорів України і Росії в Туреччині, якщо туди приїде Путін. Відповідну заяву він зробив на пресконференції, наводить Радіо Свобода дані Reuters.

Після повернення з саміту НАТО в Гаазі, де Ердоган уперше зустрівся з Трампом за цю його каденцію, турецький лідер сказав, що повідомив йому про намір зібрати президентів Росії і України. Він додав, що, "якщо Бог дасть, реалізуємо цю зустріч якомога швидше".

"Він (Трамп. – Ред.) сказав, що «якщо російський президент Владімір Путін приїде до Стамбула чи Анкари для рішення, тоді я також приїду»", – навели слова Ердогана в агентстві.

В англомовній версії викладу пресконференції Ердогана на сайті його офісу немає такої цитати і згадок про обіцянку Трампа бути на перемовинах.