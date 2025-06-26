Трамп вимагає припинити суд над Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп виступив з різкою критикою системи правосуддя Ізраїлю через розслідування справи проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

Як пише Reuters, республіканець вимагає негайно припинити "немислиме полювання на відьом проти людини, яка віддала так багато". Трамп також охарактеризував Нетаньягу як "Великого Героя, що зробив багато важливих речей для країни".

Біньяміна Нетаньягу звинувачують у корупції, шахрайстві та зловживанні довірою через скандал з отриманням дорогих подарунків від багатіїв та лобіювання інтересів медіамагнатів в обмін на позитивне висвітлення у пресі. Судові засідання тривають з грудня минулого року.