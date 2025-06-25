Макрон: Європа має переозброїтися перед агресією Росії

Тим часом французький оборонний бюджет збільшать із €32 до понад €60 мільярдів.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни до нарощування оборонних зусиль у відповідь на дестабілізацію з боку Росії.

Про це йдеться в дописі лідера Франції на сторінці у соцмережі Х.

«Перед обличчям агресивної та ревізіоністської Росії, яка продовжує дестабілізувати наші кордони, Європа повинна переозброїтися», — заявив Макрон.

Він зазначив, що протягом двох днів саміту союзники підтвердили необхідність посилення оборонних зусиль і зміцнення європейського компонента в межах НАТО.

«Ці зусилля — наш обов’язок перед самими собою: заради нашої безпеки, суверенітету та незалежності», — додав президент Франції.

Макрон наголосив, що Париж уже діє в цьому напрямі — до завершення реалізації двох програм розвитку оборонного сектора французький оборонний бюджет зросте з €32 до понад €60 мільярдів.

Окремо він підкреслив важливість підтримки України: «Україна, яка вже понад три роки бореться з російським агресором, має залишатися нашим пріоритетом. Адже те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на безпеку всього континенту».

Макрон повідомив, що передав цю позицію союзникам та підтвердив її особисто Володимирові Зеленському: «Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».