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Макрон: Європа має переозброїтися перед агресією Росії

Тим часом французький оборонний бюджет збільшать із €32 до понад €60 мільярдів.

Макрон: Європа має переозброїтися перед агресією Росії
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни до нарощування оборонних зусиль у відповідь на дестабілізацію з боку Росії. 

Про це йдеться в дописі лідера Франції на сторінці у соцмережі Х.

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«Перед обличчям агресивної та ревізіоністської Росії, яка продовжує дестабілізувати наші кордони, Європа повинна переозброїтися», — заявив Макрон.

Він зазначив, що протягом двох днів саміту союзники підтвердили необхідність посилення оборонних зусиль і зміцнення європейського компонента в межах НАТО.

«Ці зусилля — наш обов’язок перед самими собою: заради нашої безпеки, суверенітету та незалежності», — додав президент Франції.

Макрон наголосив, що Париж уже діє в цьому напрямі — до завершення реалізації двох програм розвитку оборонного сектора французький оборонний бюджет зросте з €32 до понад €60 мільярдів.

Окремо він підкреслив важливість підтримки України: «Україна, яка вже понад три роки бореться з російським агресором, має залишатися нашим пріоритетом. Адже те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на безпеку всього континенту».

Макрон повідомив, що передав цю позицію союзникам та підтвердив її особисто Володимирові Зеленському: «Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

  • Тим часом Німеччина планує збільшити витрати на оборону більш ніж на дві третини до 2029 року, випередивши Францію та Велику Британію. 
  • Загалом члени НАТО погодилися витрачати на оборону 5% ВВП, крім Іспанії.
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