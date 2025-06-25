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Карні: Канада хотіла б проведення окремої сесії із НАТО та Україною

Посилений тиск на Росію допоможе схилити економічний баланс.

Карні: Канада хотіла б проведення окремої сесії із НАТО та Україною
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Напередодні Канада виступала за проведення в рамках цьогорічного саміту НАТО окремої сесії за участю України та Альянсу.

Про це під час пресконференції після саміту НАТО у Гаазі заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, пише "Укрінформ".

"Канада хотіла б проведення окремої сесії із НАТО та Україною. Саме тому ми запросили президента Зеленського на саміт G7, тому я мав із ним учора вечерю й провів кілька окремих перемовин", — сказав Карні.

Прем'єр Канади неодноразово порушував тему України під час сьогоднішньої зустрічі крааїн-членів НАТО. "Я скористався можливістю наголосити на важливості всеохопних — тобто запроваджених усіма членами НАТО — фінансових санкцій проти Росії", — зазначив премʼєр-міністр.

На його переконання, погоджене посилення тиску на Росію Канадою, США та Євросоюзом  допоможе схилити економічний баланс.

Карні додав, що більшість обговорень під час саміту стосувалися нарощування оборонних видатків самими державами-членами. "Дійсно, було б краще мати сесію (про Україну - ред.), якої не відбулося, однак у тій сесії, що мала місце, я та кілька інших лідерів згадали про Україну. Утім більшість обговорень стосувалися ключового рішення", — зауважив він.
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