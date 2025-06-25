Умєров: за рахунок активів РФ Україна отримає 350 сучасних ракет британського виробництва

Україна отримає за рахунок російських активів 350 сучасних ракет британського виробництва для посилення протиповітряної оборони.

Про це заявляє глава Міноборони України Рустем Умєров.

За словами очільника оборонного відомства, ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п’ять з яких будуть поставлені Україні найближчим часом.

Рустем Умєров наголошує, це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити більше 2 мільярдів фунтів за рахунок доходів з відсотків заморожених російських активів. "Це важливий механізм справедливості – коли країна-агресор платить за наслідки власної війни".

"Дякую уряду Великої Британії, Прем’єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО й допомагають захищати життя наших громадян", — додає Умєров.