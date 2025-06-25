Нові штрафи та вимоги: уряд схвалив посилення відповідальності за паркування на місцях для людей з інвалідністю

У середу, 25 червня, Кабінет міністрів погодив законопроєкт, що передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю, передає урядовий портал.

“Це важливий крок, адже паркомісця для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни, часто займають водії, яким вони не призначені. Це створює серйозні труднощі для тих, хто справді їх потребує. Тому такі порушення – не просто дрібниця, а неповага до тих, хто віддав своє здоров’я на війні чи живе з постійними труднощами у пересуванні”, – йдеться в повідомленні.

Що передбачає законопроєкт:

Збільшення штрафів : за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю порушникам загрожує штраф у розмірі 300 (зараз – від 60 до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн.

: за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю порушникам загрожує штраф у розмірі 300 (зараз – від 60 до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн. Нові вимоги до водіїв з інвалідністю , або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю: обов’язкове використання розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” та інформації щодо наявності у формі QR-коду.

, або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю: обов’язкове використання розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” та інформації щодо наявності у формі QR-коду. Відповідальність: паркування транспортного засобу без встановленого згідно з вимогами законодавства на ньому розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” разом із QR-кодом, який відображає наявність інвалідності.

За офіційними даними, в Україні щорічно зростає кількість порушень правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для людей з інвалідністю: у 2023 році було зафіксовано 5756 випадків, а у 2024 – вже 7259.

Тож прийняття урядового законопроєкту допоможе зменшити кількість правопорушень і створити комфортні умови для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни, йдеться у повідомленні.

Далі проєкт закону буде переданий до Верховної Ради України для розгляду та ухвалення.