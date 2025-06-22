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Справа Назарія Гусакова: тривають перевірки, Нацполіція відкрила два кримінальні провадження (оновлено)

За попередньою інформацією, були використані щонайменше чотири фінансові установи і багато цифрових сервісів. 

Справа Назарія Гусакова: тривають перевірки, Нацполіція відкрила два кримінальні провадження (оновлено)
Фото: Назарій Гусаков/Facebook

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо скандальної ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. 

Про це йдеться на сторінці президента.

Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередньою інформацією, були використані щонайменше чотири фінансові установи і багато цифрових сервісів. 

“Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини”, ‒ зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. 

“На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь”, ‒ додав він.

Оновлено. Потім Національна поліція повідомила, що розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для Гусакова

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.

Триває досудове розслідування.

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Минулого тижня у соцмережі "Х" почали з'явилися дописи про те, що Назарій Гусаков зі Львова, хворий на спінальну м’язову атрофію, не відповідає на питання про звіти за зібрані на лікування гроші. Авторами дописів були зокрема активісти, які долучалися до зборів для чоловіка.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій отримує необхідні ліки за кошти міського та державного бюджетів, а також від виробника. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти повторну експертизу. "Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені", ‒ додав очільник Львова.

Суспільне поспілкувалося із керівницею міського управління охорони здоров’я Мартою Матюшко. Вона розповіла, що із червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником міської програми із забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які мають спінальну м’язову атрофію.

У коментарі Суспільному Назарій розповів, що відкидає всі звинувачення у шахрайстві. Він каже, що часто ліки він купував неофіційно, аби зекономити. І додає, що отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, але його потреба ‒ орієнтовно 40 флаконів. Також гроші потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.
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