Зеленський запровадив санкції проти нардепа-втікача Дмитрука та Онищенка

Президент ввів у дію санкції проти тих, хто співпрацює з росіянами в окупації.

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій проти тих, хто співпрацює з ворогом в окупації, у списку — Артем Дмитрук та Олександр Онищенко.

Про це повідомляє Володимир Зеленський, також відповідний документ №417/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

"Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту", — пише Президент.

Серед осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи, — нардеп-втікач Артем Дмитрук. Він фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні. Дмитрук незаконно покинув територію України 24 серпня минулого року, його оголосили в міжнародний розшук. Пізніше стало відомо, що Дмитрук знаходиться в Лондоні.

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Під обмеження також потрапив екснардеп Олександр Онищенко. У грудні 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про його екстрадицію. У 2020 році Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати. У 2021 році повідомлялося, що він отримав громадянство Росії.

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"Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", — наголошує президент.

Також Володимир Зеленський анонсував наступні санкційні рішення.