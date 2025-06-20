Реджеп Таїп Ердоган та Нікол Пашинян зустрілись у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у Стамбулі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Про це повідомили в директораті з питань комунікацій президента Туреччини.
“На зустрічі обговорювалися контакти між Туреччиною та Вірменією, мирний процес та процес діалогу на Південному Кавказі, а також поточні регіональні події”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі Ердоган наголосив на важливості консенсусу, досягнутого в ході поточних мирних переговорів між Азербайджаном та Вірменією. Він запевнив, що Туреччина продовжуватиме надавати всіляку підтримку зусиллям, спрямованим на розвиток регіону, з урахуванням взаємовигідного взаєморозуміння.
Також співрозмовники обговорили потенційні кроки, які слід вжити для нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією.
Крім того, Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує співпрацю з іншими лідерами, щоб запобігти ризикам, що “виникають через спіраль насильства, спричинену нападами Ізраїлю на Іран”.
- У 1915 році Османська імперія здійснила акти фізичного знищення та примусової депортації вірменського населення, які значна кількість держав світу визнають геноцидом. Туреччина офіційно заперечує ці звинувачення.
- Попри визнання незалежності Вірменії, з 1993 року Туреччина закрила свій кордон з цією країною та підтримала Азербайджан у протистоянні з офіційним Єреваном.
- У 2023 році Нікол Пашинян заявив про бажання нормалізувати відносини з Туреччиною. Він став першим вірменським лідером, який відвідав сусідню державу із офіційним візитом.