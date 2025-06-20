Реджеп Таїп Ердоган та Нікол Пашинян зустрілись у Стамбулі

На зустрічі обговорили, зокрема, контакти між Туреччиною та Вірменією.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у Стамбулі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це повідомили в директораті з питань комунікацій президента Туреччини.

“На зустрічі обговорювалися контакти між Туреччиною та Вірменією, мирний процес та процес діалогу на Південному Кавказі, а також поточні регіональні події”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі Ердоган наголосив на важливості консенсусу, досягнутого в ході поточних мирних переговорів між Азербайджаном та Вірменією. Він запевнив, що Туреччина продовжуватиме надавати всіляку підтримку зусиллям, спрямованим на розвиток регіону, з урахуванням взаємовигідного взаєморозуміння.

Також співрозмовники обговорили потенційні кроки, які слід вжити для нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією.

Крім того, Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує співпрацю з іншими лідерами, щоб запобігти ризикам, що “виникають через спіраль насильства, спричинену нападами Ізраїлю на Іран”.