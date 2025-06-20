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Ізраїль критикує Раду ООН з прав людини за надання слова Ірану

Іран звинувачують у використанні Ради як міжнародної арени для “просування деспотичної кампанії режиму”.

Ізраїль критикує Раду ООН з прав людини за надання слова Ірану
Рада ООН з прав людини у Женеві
Фото: EPA/UPG

Посол Ізраїлю при ООН у Женеві висловив "рішучі заперечення" проти звернення Ірану до Ради з прав людини перед перемовинами з європейськими колегами з метою деескалації ізраїльсько-іранського конфлікту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Ізраїлю президенту ради Юргу Лауберу.

“Надання міністру закордонних справ Ірану слова перед цим органом продовжує підривати довіру до Ради та є відвертою зрадою численних жертв цього режиму в усьому світі”, – йдеться у листі.

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Рада з прав людини повідомила, що глава МЗС Ірану Аббас Арагчі мав отримати слово, а після того провести переговори з головою зовнішньої політики ЄС та його колегами з Великобританії, Франції та Німеччині з метою деескалації конфлікту.

У листі Іран також звинувачується у використанні Ради як міжнародної арени для “просування деспотичної кампанії режиму”.

Раніше посол Ірану при ООН у Женеві звернувся до Ради та звинуватив ізраїльські атаки як акт “війни проти людства”.
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