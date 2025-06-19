Рада підтримала складання мандата нардепа Олеся Довгого

Тепер в парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів.

Сьогодні, 19 червня, Верховна Рада підтримала складання мандата народного депутата Олеся Довгого.

Як повідомляють нардепи, рішення підтримали 244 народних обранці.

Зазначимо, що у Раді тепер антирекорд за кількістю депутатів – 398.

Хто такий Олесь Довгий

Із 1997 року був референтом в Українській Асоціації молодих юристів, згодом - заступником секретаря, секретарем Київського осередку організації.

У 2001-2003 роках працював у ДУІКТ на посадах наукового, старшого наукового співробітника науково-аналітичного центру, виконував обов'язки доцента кафедри економіки.

У 2004-2005 роках був старшим науковим співробітником Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ.

З 2005 року - радник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності.

На місцевих виборах 2006 року Довгий пройшов до Київської міської ради від “Блоку Леоніда Черновецького”, 28 квітня того ж року був обраний заступником голови — секретарем Київради.

У 2008 році на дострокових виборах до столичної ради знову став депутатом від “Блоку Леоніда Черновецького” та секретарем Київради, подав у відставку з цієї посади у 2011 році, став членом комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Балотувався до ВР України 7 скликання як безпартійний самовисуванець за 214 округом (м.Київ).

Народний депутат України 8-го скликання. Безпартійний самовисуванець від округу №102 (Кіровоградська область). Був членом депутатської групи “Воля народу”. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Позафракційний. Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

У квітні 2011 року заснував БФ «Можемо разом» для підтримки освітніх проектів для дітей, молоді та батьків. Діяльність Фонду здійснюється за трьома напрямами: спорт і здоровий спосіб життя, освітні програми та соціальні проекти, зокрема, проєкту «Діємо Разом» під час карантину і боротьби із COVID-19.