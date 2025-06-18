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Повна неадекватність: МЗС відреагуло на вимоги РФ щодо знищення зброї, яку Україні надали партнери

У МЗС РФ заявили, що Україна повинна утилізувати зброю у межах мирної угоди.

Повна неадекватність: МЗС відреагуло на вимоги РФ щодо знищення зброї, яку Україні надали партнери
Георгій Тихий
Фото: РБК-Україна

У МЗС України відреагували на черговий ультиматум Росії щодо знищення зброї, яку Україна отримала від західних партнерів.

Відповідну заяву речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий опублікував у мережі "Х".

"Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни", – написав Тихий.

Фото: Георгій Тихий, "Х"

Напередодні в одному із інтерв'ю пропагандистським каналам заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у межах будь-якої угоди про перемир'я Москва наполягатиме на тому, щоб Україна знищила всю зброю, надану Заходом.
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