Наступного року саміт G7 відбудеться у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив відео, в якому повідомляється, де відбудеться наступний саміт G7.

У відео вказано, що в 2026 році саміт "Групи семи" відбудеться у Франції, в департаменті Верхня Савойя у місті Евіан.

Лідери країни G7 опублікували спільну резолюцію стосовно конфлікту Ірану та Ізраїлю. Вони підтвердили відданість миру і стабільності на Близькому Сході.