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Наступного року саміт G7 відбудеться у Франції

Саміт прийме місто Евіан.

Наступного року саміт G7 відбудеться у Франції
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив відео, в якому повідомляється, де відбудеться наступний саміт G7.

У відео вказано, що в 2026 році саміт "Групи семи" відбудеться у Франції, в департаменті Верхня Савойя у місті Евіан.

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  • Американський президент достроково поїхав із Канади, аргументуючи це необхідністю слідкувати за конфліктом на Близькому Сході. Повітряні атаки між Ізраїлем і Іраном тривають з 13 червня, відколи ізраїльська влада оголосила операцію зі знищення іранських ядерних спроможностей. 
  • Президент США Дональд Трамп заперечив, що він достроково покинув саміт лідерів “Групи семи” у Канаді, щоб працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.
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