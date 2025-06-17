Наступного року саміт G7 відбудеться у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив відео, в якому повідомляється, де відбудеться наступний саміт G7.
У відео вказано, що в 2026 році саміт "Групи семи" відбудеться у Франції, в департаменті Верхня Савойя у місті Евіан.
June 17, 2025
- Лідери країни G7 опублікували спільну резолюцію стосовно конфлікту Ірану та Ізраїлю. Вони підтвердили відданість миру і стабільності на Близькому Сході.
- Американський президент достроково поїхав із Канади, аргументуючи це необхідністю слідкувати за конфліктом на Близькому Сході. Повітряні атаки між Ізраїлем і Іраном тривають з 13 червня, відколи ізраїльська влада оголосила операцію зі знищення іранських ядерних спроможностей.
- Президент США Дональд Трамп заперечив, що він достроково покинув саміт лідерів “Групи семи” у Канаді, щоб працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном.