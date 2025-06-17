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Трамп відкинув припущення Макрона щодо дострокового залишення саміту G7: причина “набагато більша”

Президент США заявив, що президент Франції “не має уявлення”, чому він повертається до Вашингтона.

Трамп відкинув припущення Макрона щодо дострокового залишення саміту G7: причина “набагато більша”
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заперечив, що він достроково покинув саміт лідерів “Групи семи” у Канаді, щоб працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном, пише Guardian з посиланням на соцплатформу Truth Socail.

Трамп заявив, що президент Франції “не має уявлення”, чому він повертається до Вашингтона, і що причина була “набагато більшою”, ніж просто припинення вогню. Раніше Макрон припустив, що Трамп зробив “пропозицію” щодо припинення вогню на Близькому Сході.

“Прагнучи публічної уваги, президент Франції Еммануель Макрон помилково сказав, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона, щоб працювати над «припиненням вогню» між Ізраїлем та Іраном. Неправильно!” ‒ написав республіканець у соцмережі.

“Він не має уявлення, чому я зараз їду у Вашингтон, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато більше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями!” ‒ додав Трамп.

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  • Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп обірвав візит до Канади на саміт "Великої сімки" та терміново повертається у Вашингтон через ситуацію на Близькому Сході.
  • Макрон виступив проти посередництва Путіна у перемовинах Ірану і Ізраїлю, запропонованого його американським колегою Дональдом Трампом. Під час візиту до Гренландії він сказав, що не вірить у спроможність Росії бути медіатором.
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