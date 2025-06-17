Трамп відкинув припущення Макрона щодо дострокового залишення саміту G7: причина “набагато більша”

Президент США заявив, що президент Франції “не має уявлення”, чому він повертається до Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заперечив, що він достроково покинув саміт лідерів “Групи семи” у Канаді, щоб працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном, пише Guardian з посиланням на соцплатформу Truth Socail.

Трамп заявив, що президент Франції “не має уявлення”, чому він повертається до Вашингтона, і що причина була “набагато більшою”, ніж просто припинення вогню. Раніше Макрон припустив, що Трамп зробив “пропозицію” щодо припинення вогню на Близькому Сході.

“Прагнучи публічної уваги, президент Франції Еммануель Макрон помилково сказав, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона, щоб працювати над «припиненням вогню» між Ізраїлем та Іраном. Неправильно!” ‒ написав республіканець у соцмережі.

“Він не має уявлення, чому я зараз їду у Вашингтон, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато більше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями!” ‒ додав Трамп.