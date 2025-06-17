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У ЄС заперечили згоду з 10-відсотковим тарифом Дональда Трампа

Перемовини тривають. 

Спікерка Євроскомісії Паула Пінью у коментарі Politico заперечила готовність Євросоюзу погодитися на запропоновані американським президентом тарифи в 10 %. ЄС і США зараз ведуть технічні і політичні перемовини стосовно вирішення торгівельного конфлікту.

Але повідомлення в медіа про готовність Брюсселя дати згоду на тариф у 10 % є "спекулятивним та не відображають поточного стану переговорів". Пінью додала, що "переговори тривають, і на даному етапі жодної угоди не досягнуто". 

Тарифи Дональда Трампа Піньо назвала незаконними. 

Країни Євросоюзу підпали під 10% базовий тариф США. Але якщо вони і США до 9 липня не досягнуть згоди, то тариф зросте до 50 %. Штати вже застосовують такий тариф для сталі, алюмінію, а 25 % – для автомобілів. Деякі медіа, зокрема Reurers, повідомляли, що Брюссель нібито готовий до 9 липня дати згоду на тарифи в 10 %.

"Як було домовлено президенткою Урсулою фон дер Ляєн та президентом Трампом, Європейська комісія продовжує бути повністю залучена до пошуку спільного рішення до 9 липня", – сказала Пінью.

У травні міністри торгівлі ЄС закликали Комісію не погоджуватися на угоду, подібну до угоди Великої Британії, яка дозволяє 10-відсотковий "взаємний" тариф.
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