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Трамп хоче з 1 червня ввести 50% тариф на товари з ЄС

Президент США вважає Євросоюз винним у дефіциті торговельного балансу у понад 250 млн доларів на рік.

Трамп хоче з 1 червня ввести 50% тариф на товари з ЄС
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп хоче з 1 червня ввести 50% тариф на товари з Євросоюзу. 

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. 

“З Європейським Союзом, який був створений з основною метою скористатися перевагами Сполучених Штатів у ТОРГІВЛІ, було дуже важко мати справу. Їхні потужні торговельні бар'єри, податки на додану вартість, абсурдні корпоративні штрафи, немонетарні торговельні бар'єри, монетарні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній тощо призвели до дефіциту торговельного балансу зі США у понад 250 млн доларів на рік, що є абсолютно неприйнятною цифрою. Наші переговори з ними ні до чого не призводять! Тому я рекомендую запровадити прямий 50% тариф для Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Тариф не застосовується, якщо продукт створено або виготовлено в Сполучених Штатах. Дякую за вашу увагу до цього питання!” – написав Трамп. 

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Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп за лічені години після досягнення угоди про послаблення митного тиску з Китаєм заявив, що Європейський Союз “гірший за Китай”. За словами республіканця, "їм доведеться сильно поступитися, ось побачите, бо в нас всі карти, а вони ставляться до нас дуже несправедливо". Зі свого боку, у ЄС погрожують, що в разі небажання США йти на поступки готові запровадити високі мита на американський експорт, обсяг якого складає 95 мільярдів євро.

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