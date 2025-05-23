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В Росії вдарили молотком по голові керівника оборонного заводу "Курганприбор"

Він знаходиться в лікарні, а нападник утік.

В Росії вдарили молотком по голові керівника оборонного заводу "Курганприбор"
Ілюстративне фото

В Росії вдарили молотком по голові керівника оборонного заводу "Курганприбор" Андрєя Кондратьєва. Він у лікарні. 

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зазначажться, що невідомий нападние підбіг ззаду, коли Кондратьєв заходив до підʼїзду. Нападник утік. 

Поліція встановлює обставини нападу. 

"Курганприбор" -  російське підприємство, що виробляє широкий спектр продукції для оборонного комплексу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США та інших країн.

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