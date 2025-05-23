В Росії вдарили молотком по голові керівника оборонного заводу "Курганприбор" Андрєя Кондратьєва. Він у лікарні.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Зазначажться, що невідомий нападние підбіг ззаду, коли Кондратьєв заходив до підʼїзду. Нападник утік.
Поліція встановлює обставини нападу.
"Курганприбор" - російське підприємство, що виробляє широкий спектр продукції для оборонного комплексу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США та інших країн.